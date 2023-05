Wegen Bauarbeiten müssen gerade Autofahrer in Schwerin auf die ein oder andere Sperrung achten. Symbolfoto: Robert Michael/dpa up-down up-down Sperrung für Autoverkehr Achtung Umleitung: Hier sind Baustellen in Schwerin Von Martina Schwenk | 12.05.2023, 15:37 Uhr

Auch in der Woche vom Herrentag bleiben Bauarbeiten samt Straßensperrungen in Schwerin nicht aus. An einer Stelle herrscht längst wieder freie Fahrt – vorerst.