Bauzäune prägen das Bild am Stadthafen schon seit vielen Monaten. Bald soll die Sanierung der Abwasserleitungen im Boden losgehen. Das sei technologisch sehr anspruchsvoll und könne ein Jahr dauern, teilte die Stadt jetzt mit. Foto: Maren Ramünke-Hoefer up-down up-down Keine Party am Beutel in Schwerin Eggert beklagt nach Absage von Hafenfest fehlende Unterstützung von Politik und Verwaltung Von Maren Ramünke-Hoefer | 09.03.2023, 17:05 Uhr

Das dreitägige Fest auf dem Platz am Beutel wird es in diesem Jahr nicht geben. Der Veranstalter könne es ohne finanzielle Unterstützung der Stadt nicht stemmen. Außerdem wird der Stadthafen in Kürze umfangreich saniert.