Baustellen in Schwerin Ab Montag: Vollsperrungen und Umleitungen in Schwerin Von Christian Schneider | 25.08.2023, 16:33 Uhr Achtung Baustelle: In Schwerin werden in der nächsten Woche einige Straßen gesperrt. Foto: Jan Woitas/dpa up-down up-down

Bauarbeiten in Schwerin: Sperrungen in der Bäckerstraße, der Breiten Straße und der Schweriner Straße. Außerdem: Die Vollsperrung an der Wallstraße dauert an. Und: Veranstaltungen am Montag und am Wochenende sorgen für Straßensperrungen.