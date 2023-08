Jubiläum in Schwerin 70 Jahre Weisse Flotte: Schon Merkel und Gottschalk fuhren mit Von Konstantin Pavel | 22.08.2023, 17:26 Uhr Unweit des Schlosses, in der Werderstraße, befindet sich der Anleger der Weißen Flotte Schwerin. Foto: Konstantin Pavel up-down up-down

Zum 70-jährigen Jubiläum der Weissen Flotte in Schwerin werfen wir einen Blick auf die Firmengeschichte, in deren Lauf auch einige prominente Gäste an Bord waren.