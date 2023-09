Schwerer Unfall in Schwerin 53-jähriger Motorradfahrer erlag Verletzungen Von Vanessa Teichmann | 25.09.2023, 16:41 Uhr Ein Motorradfahrer wurde bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt. Er verstarb vier Tage später im Krankenhaus. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

Der Motorradfahrer, der am Donnerstag, 21. September, bei einem Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt worden war, ist am Montag seinen Verletzungen erlegen.