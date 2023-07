An der Andrej-Sacharow-Straße löschten die Feuerwehrleute eine brennende Mülltone. Es war der vierte Löscheinsatz. Foto: Marco Dittmer up-down up-down Einsatz in Schwerin Vier Feuer in 2 Stunden: Polizei sucht mit Hochdruck Brandstifter in Schwerin Von Marco Dittmer | 05.07.2023, 23:26 Uhr | Update vor 56 Min.

Zwei Brände in Mehrfamilienhäusern und zwei Mülltonnen brannten in kurzer Zeit. Wohnungen sind unbewohnbar. Der Schaden geht in die Zehntausende. Ist ein Feuerteufel verantwortlich?