Gehörten zu den Preisträgern: Clara Mia Windelberg an der Violine und Paula Harders am Violoncello (r.) Foto: Christian Koepke Jugend musiziert 2023 39 junge Musiker für Teilnahme am Landesfinale qualifiziert Von Bert Schüttpelz | 29.01.2023, 18:26 Uhr

Am 60. Regionalwettbewerb von „Jugend musiziert“ nahmen am Wochenende 62 Musikschüler aus Westmecklenburg teil. In der Aula des Fridericianums wurden am Sonntag die Preise überreicht.