Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Warnstreik von Verdi 300 Beschäftigte demonstrieren vor Helios-Kliniken in Schwerin Von dpa | 31.03.2023, 15:18 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hatte 3000 Mitarbeiter zu einem Warnstreik vor den Helios-Kliniken in Schwerin am Freitag aufgerufen. Insgesamt nahmen 300 Beschäftigte an der Demo teil.