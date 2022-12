Neugierig blättern die Vorstandsmitglieder des Vereins MV Foto Jutta Schöbel, Anke Berger, Anne Jüngling, Volker Janke und Christine Jörss-Munzlinger (v.l.) im druckfrischen Katalog zum Jubiläum. Foto: Bert Schüttpelz up-down up-down Mit Katalog zum Jubiläum 30 Jahre Verein MV Foto – Fotografen geben Einblick in ihre Arbeit Von Bert Schüttpelz | 02.12.2022, 13:22 Uhr

Vor 30 Jahren haben Hobby- und Berufsfotografen in Schwerin den Verein gegründet. In dem nun entstandenen Katalog wollen sie die Vielfalt der Fotografie darstellen – und gewinnen so auch stets neue Mitglieder wie Volker Janke.