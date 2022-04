In Schwerin musste die Polizei mehrmals eingreifen (Symbolfoto). FOTO: IMAGO/U. J. Alexander Blaulichteinsätz am Wochenende 28-jähriger Disko-Gast in Schwerin greift Polizei an Von Marco Dittmer | 25.04.2022, 17:53 Uhr

Am Wochenende musste die Polizei gleich mehrmals eingreifen. In einem Fall pöbelte ein Gast erst in einem Lokal in der Innenstadt, dann ging er auf Beamte los.