In Schweriner Stadtteil Lankow stieß am Donnerstagnachmittag, 28. September, eine Autofahrerin mit einem Feuerwehrauto zusammen. Die 39-Jährige wollte gegen 16.30 Uhr in der Grevesmühlener Straße nach links in die Edgar-Bennert-Straße abbiegen. Dabei stieß sie mit einem ihr entgegenkommenden Feuerwehrfahrzeug zusammen, das ohne Blaulicht unterwegs war.

Der 18-jährige Fahrer des Feuerwehrautos blieb unverletzt, berichtet Rainer Autzen, Pressesprecher der Polizeiinspektion Schwerin. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und daher vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die 39-jährige Fahrerin erwartet nun ein Bußgeldverfahren.