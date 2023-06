Das Team um Extremsportler Michael Kruse startete in Schwerin zu ihrer 500-Kilometer-Tour. Einen Tag später fuhren sie hier auch wieder durch das Ziel. Foto: Christian Schäfer up-down up-down Spendentour durch MV 24-Stunden-Tour von Extremsportlern bringt 5500 Euro Von Marco Dittmer | 21.06.2023, 09:52 Uhr

Vier Spitzensportler fahren 500 Kilometer am Stück. Bei dieser Tour sammelte das Team um Michael Kruse mehrere Tausend Euro. Das Geld soll an Frauenhäuser in MV gehen.