Datenrecherche zum Herbstanfang Teil 1 133 Jahre Wetteraufzeichungen in Schwerin: So zeigt sich der Klimawandel Von Christian Schneider | 23.09.2023, 10:00 Uhr

Seit 1890 betreibt der Deutsche Wetterdienst eine Wetterstation in Schwerin. In dieser Zeit wurden Daten zu Temperaturen, Schnee- und Regenmengen gesammelt. Hat sich das Klima in der Landeshauptstadt über die Jahre verändert? Wir haben die Aufzeichnungen ausgewertet. Dabei sticht ein Ergebnis besonders hervor.