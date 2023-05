Feuerwehr-Einsatz in der Hamburger Allee in Neu Zippendorf Foto: Christian Koepke up-down up-down Feuer in Neu Zippendorf Zwölfjähriges Mädchen bei Küchenbrand in Schwerin verletzt Von Christian Koepke | 24.05.2023, 19:56 Uhr

Bei einem Küchenbrand in einer Wohnung in Neu Zippendorf ist am Mittwochabend ein zwölfjähriges Mädchen verletzt worden. Es wurde in eine Spezialklinik für Verbrennungen eingeliefert.