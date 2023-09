Bundesweiter Warntag 11 Uhr: Leitstelle, Marienplatz – So lief der Warntag in Schwerin und | 14.09.2023, 15:48 Uhr Von Marco Dittmer Christian Schneider | 14.09.2023, 15:48 Uhr Marian Lehmann hat die Sirenen von der Leitstelle Westmecklenburg aus gestartet. Foto: Marco Dittmer up-down up-down

Um 11 Uhr haben in Schwerin im Rahmen des bundesweiten Warntages Sirenen und Handys Alarm geschlagen. Wir waren live in der Leitstelle dabei, als der Knopf gedrückt wurde. Außerdem im Video: Marienplatz und Großer Dreesch. Was denken Schweriner über den Warntag.