Sukow : Wohnungsbau in Peckatel ist auf dem Plan

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Um den geplanten Wohnungsbau im Peckatel werden sich die Mitglieder der Gemeindevertretung in Sukow kümmern. Sie treffen sich am kommenden Dienstag, 23. Juli, von 19 Uhr an im Dorfgemeinschaftshaus, Am Dorfplatz 13. Auch auf der Tagesordnung steht die Nachwahl eines Mitgliedes für den Bauausschuss und für den Finanzausschuss. Und auch die Mitglieder der Gemeindevertretung werden verpflichtet. Die Sitzung ist öffentlich, Einwohner sind hierzu herzlich eingeladen.