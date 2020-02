Schwerin : „Wir sind taub, aber nicht stumm“

Gehörlose in Schwerin und Umgebung kämpfen gegen Vorurteile / Regelmäßige Treffen schaffen Zusammenhalt

von Katja Müller

04. Februar 2020, 05:00 Uhr

Der Name am Klingelschild ist schnell gefunden. Ein beherzter Druck auf den Knopf. Es klingelt. Doch Holger Tetau hört es nicht. Er muss es fühlen. „Dass es klingelt, merke ich an den kleinen Vibrationen und auch, ob jemand spricht“, erklärt der Crivitzer Paketfahrer. Seine Welt ist ohne Töne und Geräusche. Holger Tetau ist gehörlos. Bis zu seinem fünften Lebensjahr war alles normal. Er konnte sprechen und er konnte hören. „Doch dann war es plötzlich still. Alles weg“, erinnert er sich. Warum, das konnte nie wirklich geklärt werden. Holger Tetau hat gelernt, damit zu leben. Doch einfach war es nicht. An die Schulausbildung denkt er nicht gern zurück: „Die Gebärdensprache mussten wir uns auf dem Schulhof beibringen. Im Unterricht sollten wir lernen, von den Lippen zu lesen.“ Von 1988 bis 1989 arbeitete er bei der Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG). Nach der Wende kam er durch eine Empfehlung des Nachbarn zum Kurierdienst DPD und vor vier Jahren wechselte er zu GLS. Er mag seinen Job. Die Kunden seien stets freundlich. „Ich kann reden und ihnen erklären, dass ich nichts höre. Das ist von Vorteil“, erklärt er. Doch Plauderlaune komme nie auf. Der Alltag ist ruhig. „Ich bin oft einsam“, gesteht der Crivitzer. Seine Freundin sieht er nur selten. Sie führen eine Fernbeziehung. Gleichgesinnte zu finden, sei in einem Flächenland wie MV nicht einfach. Doch nicht unmöglich. Einmal in der Woche fährt Holger Tetau zum Treffen des Gehörlosen Regionalvereins in Schwerin. Der Crivitzer ist Gründungsmitglied. Gemeinsam mit Manfred Marquardt hat er den Verein vor 25 Jahren gegründet. Jeden Donnerstag treffen sie sich ab 17 Uhr im Haus der Begegnung in der Perleberger Straße in Schwerin. Manfred Marquardt ist ihr Sprachrohr in die Welt der Hörenden. Der 75-Jährige ist Dolmetscher. Er kennt die Sorgen der Gehörlosen genau. Seine Eltern konnten beide nicht hören. Marquardt hilft seit vielen Jahren ehrenamtlich bei Behördengängen und arbeitet als Dolmetscher. Auch die Debatte um das Gehörlosengeld hat er intensiv begleitet. „Wer nicht hören kann, findet kein Gehör in der Politik. Zwar wird einiges von der Kasse übernommen, doch noch viel zu oft sind Gehörlose außen vor“, betont der Vorstandssprecher des Vereins. Alltagsgegenstände verschleißen viel schneller. „Droht unsere Waschmaschine kaputtzugehen oder rattert etwas am Auto, suchen wir eine Werkstatt auf. Der Gehörlose merkt so etwas erst, wenn es zu spät und das Gerät kaputt ist“, so Marquardt. 100 Euro sollten Gehörlose bekommen. Doch der Antrag wurde abgelehnt.

Auch Uwe Spieß, der durch eine Masernerkrankung taub wurde, kennt die Hürden des Alltags. Spricht sein Gegenüber langsam und deutlich, kann er es von den Lippen ablesen. Doch bei Bartträgern wird selbst das schwierig. Auch sich selbst verständlich zu machen, sei nicht immer einfach. Notfall-Faxe gibt es zwar. Doch sie seien alles andere als alltagstauglich. In der Apotheke schreibt er auf, was er braucht. Beim Bäcker hilft Zeichensprache. An seine Grenzen kommt der 58-Jährige, wenn der Oberbürgermeister ihn zum Ausflug zum Bundestag einlädt, aber nicht an einen Dolmetscher denkt. „Was soll ich denn da? Nur gucken?“

Bei den Donnerstags-Treffen blüht er auf. Fühlt sich verstanden. Und ist Seelentröster für andere. Allzu oft werden Uwe Spieß und seine Mitstreiter als taubstumm bezeichnet. Im Krankenhaus. Bei der Polizei. Auf der Straße. „Wir sind taub, aber nicht stumm. Wir können uns verständigen. Mit Gebärdensprache und einige können sprechen“, sagt er. Es macht ihn wütend. Auch, dass es so wenige Möglichkeiten für Gehörlose gibt, am Leben teilzunehmen. Viele Filme im Fernsehen und auch Kino haben keine Untertitel. Das Staatstheater biete immerhin eine Aufführung für Gehörlose an. Aber Politiker würden nur selten Dolmetscher einsetzen. So bleibt ihm oft nur sein Hobby, die Arbeit im Grünen. „Ich bin sehr gerne in meinem Garten. Aber wie ein Vogel singt oder Bienen summen, das weiß ich nicht“, sagt Uwe Spieß. Doch wie Musik sich anfühlt, kann der Vereinschef genau sagen: „Die höre ich, wenn sie laut ist und der Bass meine Brust zum Beben bringt.“