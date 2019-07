Göhren : Wie weiter in der Gemeinde?

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die ersten Plätze in den Bauausschüssen sind besetzt und nun geht es an die Aufgabenverteilung und die ersten Projekte. Die Mitglieder des Trammer Ausschusses für Gemeindeentwicklung, Umwelt, Bau/Verkehr, Ordnung/Sicherheit trifft sich am Donnerstag zur konstituierenden Sitzung – also das erste Mal. Der Vorsitzende wird gewählt und erste Baufragen kommen auf den Tisch, zu denen die Mitglieder Empfehlungen abgeben können. Die Sitzung beginnt um 19.30 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus in Göhren, sie ist öffentlich.