Fortsetzung des Krimis um den toten Weißstorch : Wessiner Storch vergiftet?

Das am 16. Mai tot aufgefundene Tier wurde in der Pathologie des Landesamtes für Landwirtschaft in Rostock untersucht

von Katja Frick

07. Juni 2019, 05:00 Uhr

Der Krimi um den toten Weißstorch aus Wessin hat eine Fortsetzung: Er wurde in Rostock untersucht, im Auftrag der Unteren Naturschutzbehörde und des Veterinäramtes Ludwigslust-Parchim. Verantwortlicher Pathologe im zuständigen Landesamt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern (Lallf) ist Dr. Sascha Gerst. „Ich habe bei der Sektion mehrere Knochenbrüche festgestellt“, erklärte er. „Es kann sein, dass der Vogel gegen irgendetwas geflogen ist oder von einem Auto angefahren wurde. Ich kann aber nicht ausschließen, dass es zu einem solchen Unfall durch eine Vergiftung kam.“

Toxikologische Untersuchung an der Uni München

Durch die Vergiftung könnte der Storch orientierungslos gewesen sein. „Deshalb haben wir Leber und Mageninhalt zu einer toxikologischen Untersuchung an die Ludwig-Maximilians-Universität München geschickt“, so Gerst.

Wenn es keinen Anfangsverdacht gebe und auf ein bestimmtes Gift hin untersucht werden könne, sei ein toxikologisches Screening notwendig. „Solch eine Untersuchung können wir in unserem Haus nicht durchführen." Da die Untersuchung relativ aufwendig sei, rechnet der Tierpathologe erst in etwa drei Wochen mit einem Ergebnis.

Todesursache könnte mit geplanten Windpark zusammenhängen

Die Klärung der Todesursache des Wessiner Storches ist deshalb so bedeutsam, weil in unmittelbarer Nähe des schon seit Jahrzehnten bestehenden Horstes 20 Windräder errichtet werden sollen. Die geschützten Weißstörche beschränkten zumindest die Größe des Windparks. Der Weißstorch wurde am 16 . Mai tot am Tulpenbaum in Wessin gefunden, einem Wahrzeichen des Dorfes, das zu Crivitz gehört. Zeugen sagten, das Tier habe wie abgelegt gewirkt. Nach der Auffindung verschwand der tote Storch zunächst und konnte erst nach einer aufwendigen Suche durch Mitglieder des Vereins „Netze“ sichergestellt werden. Er wurde von ihnen eingefroren.

Am vorvergangenen Donnerstag übergab Vereinssprecher Hardy Ulrich den Kadaver an die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde. Der zurückgebliebene Partner des toten Storches ist weiter allein im Horst. Die gerade um den Todeszeitpunkt geschlüpften vier Storchenküken werden in Struck in der Prignitz aufgezogen.

Die Arbeit in der Tierpathologie

Im Dezernat Pathologie/Bakteriologie des Lallf arbeiten drei Pathologen und untersuchen zumeist landwirtschaftliche Nutztiere, aber auch Zoo- und Wildtiere. Dabei geht es in erster Linie um Schweine- oder Geflügelpest. Wegen letzterer war der tote Storch aus Wessin auch nicht der erste Großvogel und auch nicht der erste Storch auf dem Seziertisch von Sascha Gerst.

„Wir schneiden das Tier auf und betrachten mit bloßem Auge das Innere und die Organe“, erläutert Gerst. „Dabei sind auch Rippenbrüche gut zu erkennen.“ Außerdem werden histologische Proben entnommen, um sie virologisch, bakteriologisch und parasitologisch zu untersuchen sowie entzündliche Prozesse festzustellen. Krankheiten wie Geflügel- und Schweinepest werden molekularbiologisch durch die Untersuchung der DNA von Viren festgestellt. „Geflügelpest hatte der Wessiner Storch nicht“, versichert Gerst.

Die Aufgaben des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei Kernaufgabe des Amtes mit Sitz in Rostock ist die Gewährleistung der Tier- und Pflanzengesundheit sowie der Lebensmittelsicherheit und -qualität durch Überwachung von Betrieben und Einrichtungen. Einen großen Stellenwert haben Untersuchungen von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und Kosmetika, Pflanzen, Futtermitteln, Tieren und veterinärdiagnostischen Materialien. Die Abteilung Tierseuchendiagnostik führt Untersuchungen von Tierkörpern durch sowie von Organen, Abortmaterialien, Blut, Milch, Kot und Sekreten. Dadurch sollen unter anderem anzeigepflichtige Tierseuchen, meldepflichtige Tierkrankheiten, Zoonosen oder andere bedeutsame Erkrankungen diagnostiziert werden. Außerdem gibt es Untersuchungen zu Bekämpfungsmaßnahmen relevanter Infektionskrankheiten sowie zum Verbraucherschutz. Auch die ökologische Landwirtschaft wird von hier überwacht.