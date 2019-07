von Katja Müller

15. Juli 2019, 09:48 Uhr

Die sturzbachartigen Regenfälle am am späten Sonnabendabend lösten auch einen Alarm für die Brandschützer der Freiwilligen Feuerwehr Plate aus. In der Consrader Straße in Consrade meldeten Anwohner eine voll gelaufene Garage. Vor Ort war jedoch schnell klar, dass die Kameraden nicht viel ausrichten konnten. Das Wasser stand zehn Zentimeter hoch in der Garage – musste allein ablaufen.