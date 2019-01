Gneven : Was in diesem Jahr bewegt

von svz.de

28. Januar 2019, 08:24 Uhr

Die ersten guten Vorsätze sind in Angriff genommen, manche wohl auch schon wieder ad acta gelegt, nun widmen sich die Gnevener wieder dem Alltag. Am 4. Februar treffen sich die Abgeordneten zur ersten öffentlichen Gemeindevertretersitzung des Jahres um 19 Uhr im Gemeindehaus Gneven, Am Hang 14. Bürgermeister Hubert Dierkes wird über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde sprechen. Die Einwohner haben zudem die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Sorgen anzusprechen.