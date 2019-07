Friedrichsmoor/Gädebehn : Waldbrandgefahr nur minimal gemindert

von svz.de

31. Juli 2019, 07:19 Uhr

Aktuell gilt Gefahrenstufe drei für die Bereiche der Forstämter Friedrichsmoor und Gädebehn. Doch von Entwarnung kann noch lange nicht die Rede sein, betont Christian Lange, Forstamtsleiter in Friedrichsmoor. Die Regenschauer gestern hätten maximal drei Zentimeter der oberen Bodenschicht erreicht. „Alles darunter ist staubtrocken und würde beim kleinsten Funken brennen“, sagt Christian Lange. Er appelliert noch einmal an die Bevölkerung, vorsichtig mit Feuer umzugehen und keine Zigarettenkippen aus dem Auto zu werfen. Auch Glas oder anderer Müll gehören weder in Wald noch in die restliche Natur.