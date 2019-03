Venzkow : Venzkower bekommen eigenen Sagenstein

von Katja Müller

25. März 2019, 08:58 Uhr

Mehr als 60 Steine sind in der Region rund um den Schweriner See verteilt, sie erzählen von Sagen aus alten Zeiten. In wenigen Tagen soll ein weiterer dazukommen. In Venzkow wird der Kulturverein Sagenland MV wird gemeinsam mit der Bürgermeisterin der Gemeinde Demen, Heidrun Sprenger, in Venzkow einen Stein enthüllen. Alle kleinen und großen Wetterhexen, Feen und Fabelwesen sowie Interessierte sind eingeladen, am 26. April ab 16 Uhr das Wochenende an der Venzkower Straße Zur Rieselwiese sagenhaft einzuläuten. Für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.