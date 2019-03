Crivitz : Varroamilbe muss bekämpft werden

von svz.de

12. März 2019, 05:00 Uhr

Varroamilben sind in den Bienenvölkern des Landes flächendeckend präsent und verursachen in jedem Jahr Verluste durch direkte Schäden, aber auch indirekt durch die Übertragung von Viruskrankheiten auf die Bienen. Deshalb verweist der Landkreis Ludwigslust-Parchim nochmal darauf, dass die Behandlung der Völker gegen diesen Schädling Pflicht ist. Der Fachdienst Veterinär- und Lebensmittelüberwachung macht gleichzeitig darauf aufmerksam, dass der Erwerb der Medikamente auch 2019 mit Fördermitteln unterstützt wird. Die schriftliche Bestellung muss bis zum 12. April in der Geschäftsstelle des Landesimkerverbandes vorliegen.