Kirch Stück : Trio bietet Klangsichten

von svz.de

01. August 2019, 07:11 Uhr

Zu einem besonderen Konzert lädt der Förderverein der Kirche zu Kirch Stück ein. „Klangsichten“ werden am Sonntag von 17 Uhr an dargeboten. Es musizieren der Rostocker Kirchenmusiker und Komponist Karl Scharnweber, Klavier, zusammen mit Christine Voß, Querflöte und Tambura. Beide verbindet eine jahrzehntelange musikalische Zusammenarbeit. Ulrike Schliedermann, komplettiert das Trio in einfühlsamer Weise mit der akustischen Gitarre und der Zungentrommel. Die drei Rostocker Musiker haben sich zu einem Konzertprojekt „Klangsichten“ zusammengefunden. In einem feinfühlig aufeinander abgestimmten Zusammenspiel ergänzen sie sich in einer wunderbaren Art und Weise und bringen so meditative, jazzige Musik und Irish-Folk-Einlagen zu Gehör. Der Eintritt in die Kirche ist frei. Am Ende sammelt der Förderverein Spenden für die Beschaffung von zwei Glocken für die markante Kirche an der B 106.