Alt Meteln : Traditionshandwerk aus der Region

09. März 2019, 12:00 Uhr

Die Region Schwerin hat tolle Handwerke zu bieten, denen auch eine besondere Wertschätzung zukommen sollte. Um diese auch nicht in Vergessenheit geraten zu lassen, hat der Unternehmerverband Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin das neue Format „Regionales Traditionshandwerk“ ins Leben gerufen. Die Regionalleitung Schwerin wird künftig mindestens ein Mal im Jahr ein regionales Traditionshandwerk besuchen und interessante Einblicke in diese gewinnen können. Die erste Station ist das in Alt Meteln ansässige Unternehmen Piano-Haus Kunze – mit dem Beruf des Klavierbaumeisters. Interessierte sind am 14. März von 18.30 Uhr an eingeladen.

Anmeldung erfolgen bei Carolin Hegewald unter schwerin@uv-mv.de oder unter der Telefonnummer 0385/5574 778.