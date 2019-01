von Onlineredaktion SVZ

18. Januar 2019, 05:00 Uhr

Die Sektion Tischtennis des SV Teutonia 23 Rastow lädt am Sonnabend, 19. Januar, zum 2. „Jedermann-Turnier“ ein.Willkommen sind alle Sportler ab zehn Jahren, Vereinsmitgliedschaft ist keine Bedingung, informieren die Veranstalter. Los geht das Turnier um 10 Uhr in der Sporthalle in Rastow.