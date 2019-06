Crivitz : Thees führt die siebenköpfige Gruppe

von svz.de

13. Juni 2019, 10:40 Uhr

In diesen Tagen hat sich die FDP-ABLR-AfL-Fraktion im Kreistag Ludwigslust-Parchim auf einer gemeinsamen Sitzung in Crivitz konstituiert. Die neue Fraktion besteht aus sieben Mitgliedern: Burkhard Thees, Georg Ihde, Nicole Welzel und Brita Splisteser von der FDP, Dietrich Groth und Peter Guhl von der Allianz Bauern und ländlicher Raum (ABLR) sowie Uwe Langmaack von der Alternative für Ludwigslust (AfL). Als Fraktionsvorsitzender wurde einstimmig Burkhard Thees gewählt, als stellvertretender Fraktionsvorsitzender wurde ebenfalls einstimmig Dietrich Groth von der ABLR bestimmt. Die gemeinsame Motivation und das einigende Ziel aller Fraktionsmitglieder sei das Vorantreiben der Entwicklung des Kreises und die Stärkung des ländlichen Raums. Dazu gehörten nach Meinung der Mitglieder auch, die Schulen in den Dörfern zu belassen und der Einsatz für regionale Bildung und Wertschöpfung.