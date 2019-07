von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Einen Tagesausflug in die Partnergemeinde Bönningstedt in Schleswig-Holstein können Interessierte am 3. Oktober machen. Anmeldungen dazu werden ab sofort unter anderem im Bürgerhaus Crivitz entgegen genommen oder unter der Telefonnummer 03863/ 555983. Los geht die Tour um 8 Uhr an der Regionalen Schule Crivitz und um 8.15 Uhr in der Großen Straße.