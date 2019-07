Plate : Supermarkt soll wachsen

Ein Discounter in Plate vergrößert sich / Gemeindevertreter stimmen über Pläne ab

von Marco Dittmer

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Der Discounter an der Banzkower Straße in Plate soll in den kommenden Monaten ausgebaut und erweitert werden. Über einen entsprechenden Beschluss stimmen die Gemeindevertreter in der kommenden Woche ab.

Dem Antrag soll die Fläche, wo bisher eine Apotheke ihr Geschäft führte, in den Markt integriert werden. „Es handelt sich um eine Verkaufsfläche von rund 100 Quadratmetern“, heißt es auf der Beschlussvorlage. Die gesamte Verkaufsfläche des Marktes wird damit auf rund 843 Quadratmeter anwachsen. Zudem soll das Leergutlager auf knapp 75 Quadratmeter wachsen.

Die Gemeindevertreter müssen für den Umbau ihr gemeindliches Einvernehmen geben. „Es ist immer schön, wenn sich der Einzelhandel bei uns lohnt und entwickelt“, sagt Ronald Radscheit, Bürgermeister der Gemeinde, zu den Plänen. Bei dem Umbau handelt es sich um eine begrenzte Erweiterung. Wären die Maßnahmen umfangreicher, hätte auch das Genehmigungsverfahren geändert werden müssen. Dann müsste der Bebauungsplan des Gebietes überarbeitet werden müssen.

Wann die Umbaumaßnahmen beginnen, geht aus dem Beschluss nicht hervor.

In Plate gibt es an der Störstraße einen weiteren Supermarkt. Die Gemeinde wächst seit Jahren. Aktuell werden Pläne für ein weiteres Wohngebiet im Ortsteil Peckatel vorangetrieben. Die Pläne dazu sind umstritten. Eine Initiative will zusätzliche Bebauung verhindern.