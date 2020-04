von Polizeiinspektion Ludwigslust

28. April 2020, 12:31 Uhr

Mehrere Freiwillige Feuerwehren haben am Montagnachmittag einen Böschungsbrand zwischen Boldela und Sülstorf gelöscht. Trockenes Gras und Unterwuchs auf einer Fläche von etwa 200 Quadratmatern waren an einem Feldrand in Brand geraten. Hinweise auf Brandstiftung ergaben sich vor Ort nicht, eine Selbstentzündung ist nicht auszuschließen.