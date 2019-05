von svz.de

28. Mai 2019, 06:52 Uhr

Das Dümmer Drachenbootteam „Stupido Dragons“ paddelten sich am vergangenen Wochenende bei einem Drachenbootwettkampf auf den zweiten Platz. In der Kategorie „Spaß-Boote“ waren nur die Rostocker „Schiffsversenker“ schneller. Das Dobbertiner Drachenbootfestival konnte sich in diesem Jahr über steigende Anmeldezahlen aus der Region freuen.