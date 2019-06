Stralendorf : Stammtisch mal anders

von svz.de

26. Juni 2019, 20:00 Uhr

Es ist gute Tradition im Kursana Domizil Stralendorf, die Angehörigen der Bewohner regelmäßig zu Stammtisch-Treffen einzuladen, um sich in entspannter Atmosphäre besser kennenzulernen. Mittlerweile ist der Zusammenhalt im Haus so groß, dass einige fleißige Helfer aus der Stammtischrunde genauso wie Mitarbeiter mit angepackt haben, um die Terrasse für Bewohner neu zu gestalten. „Unsere Senioren hatten sich ein Apfelbäumchen, einen Stachelbeerbusch und ein paar schöne Stauden für ihren Garten gewünscht“, erzählt Daniela Trampenau, Leiterin der sozialen Betreuung. „Es war schön zu erleben, dass daraufhin gleich einige Angehörige Pflanzen spendeten. Andere kamen vorbei, um selbst Spaten und Hacke in die Hand zu nehmen.“