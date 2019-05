von svz.de

27. Mai 2019, 10:08 Uhr

Der Bürger-Stammtisch der Gemeinde Dobin am See entfällt wegen des Feiertages

am kommenden Donnerstag. Der nächste Bürger-Stammtisch findet am Donnerstag, 27. Juni von 19.30 Uhr an im Feuerwehrhaus Rubow statt. In ungezwungener Runde können die Bürger dann aktuelle Themen untereinander und mit Mitgliedern der Gemeindevertretung diskutieren.