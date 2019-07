Crivitz : Spielplätze unter Beobachtung

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wie steht es um die Spielplätze in Crivitz und Umgebung? Darüber werden die Mitglieder des Kulturausschusses auf ihrer nächsten Sitzung beraten. Diese findet am 13. August von 19 Uhr an im Crivitzer Bürgerhaus statt. Auch wird es Information zur Projektgruppe „Crivitz erlebbar machen“ geben. Die Mitglieder werden sich zudem zur Städtepartnerschaft Bönningstedt für 2020 beraten und das Vereinsleben der Stadt etwas genauer unter die Lupe nehmen.