Banzkow : Spektakel an und auf der Stör

27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Laut und bunt wird es am heutigen Sonnabend an und auch auf beziehungsweise in der Stör. Der Banzkower Carneval Club lädt zur 25. Badewannenregatta an die Stör ein. Die Badewannenregatta an der Stör beginnt um 14 Uhr. Abends gibt es die große After-Show-Party auf dem Sportplatz. Wer spontan Lust hat, an der Badewannenregatta teilzunehmen, kann sich unter der Telefonnummer 0173/60277 89 anmelden. Für den 27. Juli haben die BCC-Mitstreiter auch wieder ein großes Kinderfest am Vormittag geplant. Das beginnt um 10 Uhr auf dem Sportplatz und wird von der Feuerwehr unterstützt. Es wird auch Fußball gespielt und der BCC-Präsident verspricht zahlreiche Überraschungen für alle Gäste.