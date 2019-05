Godern : Sommergalerie zeigt neueste Werke

von svz.de

28. Mai 2019, 06:51 Uhr

Der Goderner Kreis Kunstverein lädt wieder zum Besuch in die Sommergalerie ein. In der Zeit vom 29. Juni bis 4. August präsentieren die Vereinsmitglieder ihre neuen Arbeiten in der Dorfstraße 6 in Godern. Geöffnet ist die Galerie jeweils samstags und sonntags von 15 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Herzlich eingeladen zum Malen sind auch kleine Künstler. Farben, Stifte, Papier und Staffelei stehen für die Kinder bereit. Der Verein freut sich auf eine rege Teilnahme. Die festliche Eröffnung findet am 29. Juni von 11 Uhr an statt. Der Eintritt ist frei.