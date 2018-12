Gesucht : Schönstes Schaufenster im Advent

SVZ sucht den besten Dekorateur im Umland

von Katja Müller

04. Dezember 2018, 13:08 Uhr

Auf den Schnee, der im Licht der Straßenlaternen glitzert, müssen wir noch warten: Vom Zauber der Weihnacht künden in diesen Tagen aber bereits Dutzende Schaufenster in den regionalen Geschäften. Denn pünktlich zum ersten Advent haben die Händler die Auslagen sortiert und fein herausgeputzt. Kleine Lampen, weißes Tannenspitzen, glänzende Kugeln und viele kleine extravagante Details sind mit Augenmaß und Können an die richtige Stelle gesetzt worden. „Am Schaufenster sieht der Kunde die Liebe, die viele Unternehmer in der Region für ihr Geschäft aufbringen“, sagt Lothar Rackwitz, Vizepräsident der Wirtschaftsvereinigung Schweriner See. Auch er schaut in diesen Tagen bei einem Stadt- oder Land-Bummel gern in die Schaufenster und Auslagen der Geschäfte. „Die Unternehmer in den Dörfern brauchen sich hinter denen in der Stadt auf keinen Fall zu verstecken. Da gibt es ganz viele, die eine grandiose Arbeit machen“, betont Rackwitz und verweist auf die kleineren Läden abseits der großen Laufstrecken. Das Schaufenster, so Rackwitz, zeigt auch, wie es um das Unternehmen bestellt ist: „Zudem ist es ein Aushängeschild für den Firmeninhaber selbst.“ Um gegen die Bestellung im Internet anzukämpfen, sei es wichtig, sich den Leuten zu präsentieren, sagt er und schiebt hinterher: „Es ersetzt keinen Internetauftritt, aber es macht den Kunden vor der Tür neugierig.“

In diesem Jahr will auch die Schweriner Redaktion der SVZ einen besonderen Blick in die Schaufenster der Region werfen. Wir suchen das schönste Schaufenster im Advent. Bis zum 6. Dezember können Sie, liebe Leser, uns mitteilen, welches weihnachtlich gestaltete Schaufenster in der Region Ihnen am besten gefällt. Natürlich können Unternehmer ihre Vorzeige-Dekoration bei der Redaktion anmelden. Bis zum 19. Dezember können Sie, liebe Leser, darüber abstimmen, wer das schönste Schaufenster im Advent hat. Die Kandidaten werden ab dem 10. Dezember in der Schweriner Volkszeitung vorgestellt. Der Gewinner des Wettbewerbs bekommt den SVZ-Adventspokal für das schönste Schaufenster und unter den abstimmenden Lesern verlosen wir drei SVZ-Überraschungspakete.

So machen Sie mit Vorschläge gehen per Mail an umland@svz.de, Betreff Adventsschaufenster, oder per Post an SVZ-Umlandredaktion, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin