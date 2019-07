Crivitz : Schiedspersonen im Amt gesucht

von svz.de

18. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die beiden Schiedsstellen des Amtes Crivitz sind zum 1. Januar 2020 neu zu besetzen. Gewählt werden jeweils eine Schiedsperson und eine stellvertretende Schiedsperson. Aufgabe einer Schiedsperson ist die gütliche Schlichtung von streitigen Rechtsangelegenheiten zivil- und strafrechtlicher Art, wie zum Beispiel die Beilegung bestimmter Nachbarrechtsstreitigkeiten. Eine Bewerbung kann bis zum 31. Juli formlos eingereicht werden an das Wirtschaftsamt, Amtsstraße 5, 19089 Crivitz oder per E-Mail an andrea.baumgarten@amt-crivitz.de.