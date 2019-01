Pinnow : Richtfest für Senioren-Wohnungen

von Katja Frick

09. Januar 2019, 11:07 Uhr

In unmittelbarer Nachbarschaft der Pflegeeinrichtung Haus am Petersberg in Pinnow hat das Diakoniewerk Neues Ufer mit dem Bau von Häusern für altersgerechtes Wohnen begonnen. In eingeschossiger Bauweise entstehen hier elf Zwei- und Drei-Zimmer Wohnungen.

Am Freitag, dem 18. Januar, laden die Bauherren um 11 Uhr zum Richtfest der Anlage in der Mitteltrift 4 a-d und 5 a-g in Pinnow ein. Zum Richtfest sind Interessierte und Neugierige eingeladen. Parkmöglichkeiten gibt es am Haus am Petersberg, Mitteltrift 3 und links an diesem vorbei in Richtung der neu entstehenden Häuser Mitteltrift 4 a-d und 5 a-g. Noch sind nicht alle Wohnungen vergeben, teilte die Diakonie mit. Wer sich dafür interessiert, kann sich während des Richtfestes bei Thomas Schlüter informieren. Als Ansprechpartner für die Vermietung gibt er zu allen Fragen Auskunft und Beratung. Wer nicht zum Richtfest kommen kann, erreicht Thomas Schlüter telefonisch unter der 03866 67-232 oder per Mail an: tschlueter@neues-ufer.de. Die Diakoniewerk Neues Ufer ist evangelischer Träger sozialer Einrichtungen in Schwerin und im Umland.