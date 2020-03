Erstaufnahmestelle Stern Buchholz : Quarantäne verschärft

Nach 20 Corona-Fällen in Stern Buchholz werden Neuankömmlinge separat untergebracht und erkrankte Flüchtlinge in Parchim betreut

von Christian Koepke

26. März 2020, 19:00 Uhr

In Schwerin haben sich bisher 53 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Die im Landesvergleich überdurchschnittliche Menge von Infektionen begründet Oberbürgermeister Rico Badenschier unter anderem mit der Zahl der Erkrankungen, die in der Erstaufnahmestelle in Stern Buchholz festgestellt worden seien. Rund 20 infizierte Flüchtlinge hätten sich in Behandlung begeben müssen. Schweriner, wie etwa der Vorsitzende des Ortsbeirates Reinhard Bonin, sind über die vergleichsweise hohe Zahl beunruhigt, zudem kommt Kritik am Umgang des Landes mit erkrankten Schutzsuchenden vom Flüchtlingsrat.

Aus Sicht des Landes, zuständig für die Erstaufnahmeeinrichtung, ist die Lage unter Kontrolle. Polizei, Sicherheitsdienst und Betreiber würden gemeinsam sicherstellen, dass angeordnete Quarantänemaßnahmen in Stern Buchholz auch umgesetzt werden, betont die Sprecherin des Innenministeriums, Marion Schlender. Bei Vorliegen eines positiven Tests auf das Coronavirus würden die Erkrankten nach Angaben von Schlender in einer Ausweichunterkunft in Parchim untergebracht. „Dort wird ebenfalls dafür gesorgt, dass die verordnete Quarantäne strikt eingehalten wird. Eine Entlassung der Betroffenen geschieht nur nach Zustimmung durch die

Gesundheitsbehörde“, so die Sprecherin. In Parchim hat die Unterbringung der erkrankten Flüchtlinge im ehemaligen Amt für Landwirtschaft eine zum Teil heftige Debatte ausgelöst.

Laut Schlender leben in der Erstaufnahmestelle in Stern Buchholz derzeit rund 530 Geflüchtete. Alle Neuankömmlinge, alle Bewohner der Erstaufnahmestelle, die Symptome zeigten, sowie alle Kontaktpersonen bereits Infizierter würden dort getestet. „Dabei werden die Neuzugänge zunächst in einer vorgelagerten Einrichtung untergebracht und dort getestet“, heißt es aus dem Innenministerium. Ausschließlich negativ getestete Personen dürften dann die eigentliche Erstaufnahmestelle betreten. Um mehr Platz für die Versorgung der Flüchtlinge zu haben, diene jetzt ein Zelt als zweiter Speisesaal, so das Ministerium.

Ulrike Seemann-Katz, Vorsitzende des Flüchtlingsrats MV, warb unterdessen nachdrücklich für die Solidarität mit den Schutzsuchenden und übte zugleich Kritik am Land. Keinesfalls dürfe der Eindruck entstehen, die Flüchtlinge hätten das Virus mitgebracht. „Wer erkrankt ist, hat sich in Deutschland infiziert“, sagt Seemann-Katz. In Gemeinschaftunterkünften sei ein Abstand von zwei Metern zwischen den Bewohnern nur schwer einzuhalten, Verhaltensmaßregeln würden wegen der Sprachprobleme oft nicht verstanden. „Wer in dieser Situation Menschen leichtfertig in Massenunterbringung wohnen lässt, riskiert deren Gesundheit“, mahnte die Flüchtlingsratsvorsitzende. Ulrike Seemann-Katz fordert deshalb, besonders verletzliche Bewohner von Erstaufnahmestellen wie Ältere oder Schwangere in kleineren Einheiten unterbringen, zum Beispiel in leerstehenden Hotels. Nötig sei zudem eine bessere Informationspolitik seitens des Landes.

Innenminister Lorenz Caffier wies die Vorwürfe des Flüchtlingsrats gestern zurück. In Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden würden alle Anstrengungen unternommen, um eine Ausbreitung von Infektionen in der Erstaufnahmeeinrichtung und in den Gemeinschaftsunterkünften zu verhindern, versicherte der Minister.

Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus finden Sie in unserem Liveticker und auf unserer Dossierseite.