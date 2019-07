von svz.de

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Wie steht es um den Eigenbetrieb Fernwärme in Pinnow? Diese Frage will der Leiter des Betriebes auf der nächsten Beiratssitzung am 17. Juli um 19 Uhr im Pinnower Bürgerhaus beantworten. Diese Sitzung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt und ist lediglich für geladene Mitglieder. Thematisiert werden technische Änderungen.