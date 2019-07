Crivitz : Pflanzentauschbörse braucht Teilnehmer

von svz.de

Auch in diesem Jahr gibt es wieder in Crivitz einen Bauernmarkt. Dieser soll am 8. September von 10 bis 14 Uhr an der Seepromenade in der Weinbergerstraße stattfinden. Erstmals soll auch eine Pflanzentauschbörse initiiert werden, um das Angebot noch breiter aufzustellen. Gartenbesitzer, die daran teilnehmen möchten oder auch andere interessierte Aussteller können sich ab sofort bei Jana Nützmann im Bürgerhaus melden unter 03863/555983 oder crivitz @stadt-crivitz.de.