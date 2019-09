Parum : Parum feiert 825. Geburtstag

Ein Wochenende mit Umzug, Tanz und buntem Programm

von Onlineredaktion pett

19. September 2019, 05:00 Uhr

Buntes Treiben herrscht am kommenden Wochenende in Parum. Der Ort der Gemeinde Dümmer feiert vom 20. bis 22. September sein 825. Jubiläum. Los geht es am Freitag um 19 Uhr mit Musik in der Kirche und im Festzelt. Am Sonnabend um 10 Uhr treffen sich die Festumzugsteilnehmer in Walsmühlen. Gegen 13 Uhr treffen die Wagen in Parum ein. Ab 14.30 Uhr folgt das Programm für Jung und Alt, um 20 Uhr Tanz im Festzelt. Ein Festgottesdienst findet am Sonntag um 10 Uhr in der Kirche statt, ein Frühschoppen mit buntem Programm im Radegasttaler ab 11 Uhr.