Vorbeck : Ohrenschmaus in der Kirche

von Sarah Langemeyer

10. Dezember 2018, 12:39 Uhr

Zum sechsten Pinnower Ohrenschmaus lädt die Evangelische Kirchengemeinde und der Förderverein Pinnower Orgel ein. Am Sonnabend, 15. Dezember, um 16 Uhr wird es Adventsmusik zum Hören und Mitsingen geben. Die Leitung übernimmt Christa Maier. Eine gute und langjährige Tradition hat in Pinnow das Konzert in der Adventszeit, das diesmal in der Vorbecker Dorfkirche stattfinden wird.

Jahr für Jahr treffen sich musikbegeisterte Pinnower und Musikfreunde aus dem Umland, um gemeinsam zu singen und zu musizieren. In unterschiedlichen Besetzungen werden bekannte und weniger bekannte Instrumentalwerke und Lieder zur Weihnachtszeit dargeboten.

Der Eintritt ist frei, um Spenden für die neue Orgel wird gebeten.