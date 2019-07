Pinnow : Ohrenschmaus im Garten des Herzens

von Marco Dittmer

22. Juli 2019, 07:17 Uhr

Am Freitag findet der beliebte Pinnower Ohrenschmaus statt. Zur siebten Auflage erwarten die Gemeinde und der Förderverein Pinnower Orgel zahlreiche Besucher. Der Eintritt ist wie in den vergangenen Jahren frei, um Spenden für den geplanten Orgelneubau wird gebeten.

Das Konzert „Im Garten des Herzens“ am Freitag ist bereits die vierte Veranstaltung des diesjährigen Ohrenschmauses. Es beginnt um 19.30 Uhr in der Kirche in Vorbeck.

Gretel Wittenburg und Elke Jahn werden Werke von Robert Schumann, Franz Schubert und Gabriel Fauré spielen. Die Kirchengemeinde kündigt die beiden Musikerinnen aus Dresden so an: Der intime Charakter dieses Liederprogramms ist vergleichbar einer stillen Gartenlaube, in der sich die Damen zur abendlichen Stunde sammeln und manch heimliches Wort von Rosen, Lilien und Veilchen flüstern. Der zauberhaft leichtfüßige Sopran von Gretel Wittenburg wird meisterhaft durch Elke Jahn auf der Gitarre begleitet. Werden dazu manche Märchen von Blumen, Kräutern, Bäumen und zauberhaften Gärten gelesen, wird es zum Konzerterlebnis für Groß und Klein.

Im Anschluss sind die Gäste dazu eingeladen, bei Wein und Wasser zusammen zu klönen und den Abend gemeinsam in Vorbeck ausklingen zu lassen.