Crivitz : Neuer Versichertenältester

von Sarah Langemeyer

10. Dezember 2018, 12:39 Uhr

Ulrich Unger ist neuer Versichertenältester der Deutschen Rentenversicherung Nord für den Landkreis Ludwigslust-Parchim. Er wohnt in Crivitz und ist dort künftig ehrenamtlicher Ansprechpartner, wenn es um Themen der gesetzlichen Rente geht. Bei Fragen zur Antragstellung von Alters- und Erwerbsminderungsrenten steht er allen Versicherten kostenlos zur Seite. Zudem hilft er Witwen, Witwern und Waisen, wenn es um das Stellen von Anträgen auf Hinterbliebenenrente geht. Ulrich Unger ist zusätzlich beim Ausfüllen von sonstigen Anträgen und Formularen der Deutschen Rentenversicherung behilflich und leitet diese auch direkt weiter.

Jeden dritten Donnerstag im Monat hält Ulrich Unger seine Sprechstunde im Rathaus der Stadt Crivitz ab. Dort bietet er von 14 bis 17 Uhr seine Hilfe an. Eine genaue Terminliste kann bei der Stadt Crivitz eingesehen werden. Außerhalb seiner Sprechzeiten im Crivitzer Rathaus bietet der Versichertenälteste auch die Möglichkeit, individuelle Termine mit Hausbesuch zu vereinbaren.

Interessierte können sich in beiden Fällen zur vorherigen telefonischen Terminabsprache unter 0172/4577061 melden. Bei Fragen rund um die gesetzliche Rente können sich Versicherte an Auskunfts- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung oder an die ehrenamtlich tätigen Versichertenältesten wenden. Diese sind kompetente Ansprechpartner in der Region, geben

kostenlos Auskunft und hilfreiche Tipps in vielen Rentenangelegenheiten.