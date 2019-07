Zittow : Musik in der Dorfkirche

von svz.de

24. Juli 2019, 05:00 Uhr

In den kommenden Wochen ertönen in der Zittower Kirche laute Töne. Drei Konzerte stehen noch bis Ende August auf dem Programm. So wird am Sonnabend virtuose Gitarrenmusik zu hören sein. Am 12. August kommen dann die Bläser nach Zittow und geben ebenfalls ein Konzert. Am 24. August wird dann gesungen, Vocal-Musik kündigt die Kirchengemeinde Zittow-Retgendorf an dem Tag an. Alle Konzerte finden in der Zittower Kirche, Dorfstraße 33, ab 19.30 Uhr statt.