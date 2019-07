Plate : Laute Motoren und Stunts

Festival im MX Park Plate startet am 1. August in fünfte Runde

20. Juli 2019, 05:00 Uhr

„Attack of the Motorcycles“ unter diesem Motto wird das diesjährige FirstMX „Playride Moto Festival“ in Plate stehen. Nach vier erfolgreichen Jahren findet erneut das Festival vom 1. bis 4. August im MX Park Plate statt.

Auf der Piste werden die Fahrer in vielfältigen Contests, vom „Best Whip“ bis zum „Long Distance Jump“, begeistern und auch beim Viertel-Meile-Rennen kann in diesem Jahr wieder mitgefiebert werden.

Auf den vorhandenen und neu gebauten Strecken wird jeder Fahrer gefordert und erlebt ein Maximum an Spaß, versprechen die Organisatoren bereits jetzt schon. Aber auch Kinderherzen werden höher schlagen , wenn sie den Kids Track sehen.

Neben der Strecke erleben die Besucher zudem Jamsessions und Freestyle MotoX Shows auch BMX- und MTB-Action auf dem extra dafür konzipierten Slopestyleparcour.