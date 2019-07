Barnin : Kulinarische Wanderung

von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Tourismusplattform „Rund um Crivitz“ und der Barniner Kulturverein laden am 11. August zu einer kulinarischen Wanderung um den Barniner See herum ein.

Los geht es um 10 Uhr mit einem Fischbrötchenfrühstück bei der Fischerei Brietzke. Von hier aus wandern die Teilnehmer um den Barniner See herum bis zum Wehr bei Kobande. Hier werden sie mit einem warmen Imbiss durch den Gastwirt von „Kiek in“ versorgt. Von hier aus geht es mit dem Kremser weiter in Richtung Barnin zu einer Kaffeetafel im Landgasthaus „Kiek in“. Anmeldung sollte umgehende erfolgen bei Wolfgang Schmidt, Telefon 03863/334254.